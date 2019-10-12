Son Dakika Haberleri: Başkan açıkladı! Robinho'yu istiyoruz...
Son Dakika Spor Başkan açıkladı! Robinho'yu istiyoruz...

Başkan açıkladı! Robinho'yu istiyoruz...

17 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, takımdan ayrılabilir.

Başkan açıkladı! Robinho'yu istiyoruz..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Medipol Başakşehir forması giyen Robinho, takımdan ayrılabilir... Brezilya Ligi takımlarından Santos'tan Robinho için flaş açıklama geldi.


Brezilya basınına konuşan Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Robinho'yu transfer etmek istediklerini resmen açıkladı.


"EVET, ONU İSTİYORUZ!"


Jose Carlos Peres, "Robinho ile ilgileniyoruz. Kendisi bizim için özel ve harika bir oyuncu. Eğer şartlar uygun olursa onu kadromuza katmak istiyoruz. Robinho, Santos'un çocuğudur. Bana göre iki üç yıl daha oynar. Kariyerini burada bitirmesini isteriz." diye konuştu.


35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyebildi. Robinho'nun Başakşehir ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.


Başakşehir, Brezilya, Robinho, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:16 
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