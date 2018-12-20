Başkan Aday'dan 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü Açıklaması

1953 yılında kurulan ve 65 yıldan beri varlığını sürdüren alan Kayseri Pancar Kooperatifi; Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerinde Tarım Marketler ve 12 satış mağazası ile 77.

1953 yılında kurulan ve 65 yıldan beri varlığını sürdüren alan Kayseri Pancar Kooperatifi; Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerinde Tarım Marketler ve 12 satış mağazası ile 77.891 ortağına hizmet vermekte olan Kayseri Pancar Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Akay mesajında, Kooperatiflerin "Birlikten kuvvet doğar" anlayışıyla başarıya giden yolda yardımcı olup öncülük etmesi yanında toplumun ekonomik ve sosyal yönlerden kalkınmasında da önemli rol oynadığına dikkat çekti ve Kayseri Şeker de bir kooperatif kuruluşu olduğu için çiftçi odaklı olarak düşünüp şeker pancarı tarımının gelişimine çiftçi odaklı çözümler üretmekte ve bunu da doğru şekilde başardığı için de Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin de üretim konusunda oldukça istekli olduklarını söyledi.



Başkan Akay, "Kooperatif olarak bizim en önemli gördüğümüz iş, ortaklarımızın tarımsal ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmektir. Bunun yanı sıra özellikle Pancar Kooperatiflerinin olduğu ilçelerde, piyasa fiyat dengesinin çiftçi lehine oluşmasında önemli rol almaktır.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, faaliyet sahası olarak şeker pancarının yanı sıra hububat, nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, danelik mısır, ayçiçeği ve kabak çekirdeği gibi üretim çeşitliliği bakımından geniş bir alanda hizmet vermektedir" dedi.



Başkan Akay açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Sosyal bir oluşum olan kooperatifçilik, dünyada ilk olarak 1816'da İngiltere'de başlamıştır. Ülkemizde ise 1863 yılında Mithat Paşa tarafından "Memleket Sandığı" adıyla kurulmuştur. Ülkenin kalkınmasında büyük bir payı olan kooperatifler, kar amacı gütmeden iş birliği ve dayanışma amacıyla kurulmuştur.



Kooperatifler birlikte çalışmanın ortaya koyduğu ve birlikte yaşama ruhunu en güzel şekilde yansıtan kuruluşlardır. Üreticiler, mal üretir. Ürünlerini değeri ile satabilmek, emeklerinin karşılığını alabilmek isterler. Bunu tek başlarına başarmakta zorlanırlar. Tüketiciler ise ucuz ve kaliteli mal almak isterler. Buradaki amaç; verimli çalışmak, ortak ihtiyaçlarını karşılamak, emek ve ürünleri değerlendirmektir.



Biz Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi olarak, ortaklarımız ve mensuplarımızın, ülkemizde kooperatif alanında çalışan bütün insanların 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutluyoruz." - KAYSERİ

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