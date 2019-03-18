Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Akyüz Çanakkale Şehitlerini Yazdığı Şiirle Andı

Başkan Adayı Akyüz Çanakkale Şehitlerini Yazdığı Şiirle Andı

1 saat önce

CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Akyüz'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle şiir okuduğu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Başkan Adayı Akyüz Çanakkale Şehitlerini Yazdığı Şiirle Andı, System.String[]
CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Akyüz'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle şiir okuduğu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Akyüz, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir video hazırladı. Çanakkale türküsünü okuduğu videonun sonunda kendi yazdığı şiiri seslendiren Akyüz, tüm şehitleri andı. Videosu büyük beğeni toplayan Akyüz, şehitler için düzenlenen anma törenine de katıldı. Sülüklü Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Akyüz'ün yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan törende askerler saygı atışında bulundu.

Törene katılan şehit aileleriyle sohbet eden CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı M. Salih Akyüz, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninde şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua okuyan Akyüz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu'nun isimsiz kahramanları dünyanın sömürgeci devletlerine dur diyerek, 'Çanakkale geçilmez' deyip dünyanın en büyük destanını yazmıştır. Vatan millet uğruna canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine bir kez daha sabır diliyorum" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:04 Kaynak: İHA

Ortahisar, Çanakkale, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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