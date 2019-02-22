Başkan Adayı Aydın: "Kent Parkları Sayesinde Ormanlarımız Korunmuş Olacak"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Yenimahalle'deki 'Söz sizde' buluşmasında yeşil alanların korunması için yapılacak çalışmalardan bahsetti, "Kent parklarıyla ormanlarımız korunmuş olacak" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Yenimahalle'deki 'Söz sizde' buluşmasında yeşil alanların korunması için yapılacak çalışmalardan bahsetti, "Kent parklarıyla ormanlarımız korunmuş olacak" dedi.



AK Parti Beykoz Belediye Başkanı adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın, bu bağlamdaki ziyaretleri kapsamında Yenimahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşlara 'Söz sizde' dedi ve sorunlarını dinledi. Yenimahalle'de gerçekleşen buluşmaya Başkan adayı Aydın'ın yanı sıra, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vatandaşlardan gelen soruları büyük bir dikkatle not alan Aydın, bu konularda yapılabilecekler noktasında onlarla konuştu. Beykoz'da yaptığı incelemeler esnasında orman arazilerinin korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili olarak yeni çözümler bulduğunu belirten Aydın, "Ormanlarla yaşam alanları arasında oluşturulacak kent parkları sayesinde ormanlarımız korunmuş olacak" dedi.



"Kent parkları sayesinde ormanlarımız korunmuş olacak"



Beykoz'da bulunan ormanların korunması için yapılabileceklerden bahseden Aydın, "Burada ve diğer mahallelerde yaptığım incelemeler neticesinde Beykoz'un ormanlarını korumanın yolunu buldum. Aynı zamanda burada Orman Bölge Müdürlüğüne de arkadaşları gönderdim, onlardan da rapor aldım. Beykoz'un genelinde ormanları koruyabilmek, aynı zamanda gençlerimizin, insanlarımızın ailece gidip piknik yapabileceği, spor yapabileceği yerler olması için ormandan alan kiralayıp 'Kent parkları' yapacak, sınırlarını da koruyacağız. Yaşam alanları ile orman arasındaki çizgiyi yapılacak parklarla oluşturacağız. Parklar bizlerin piknik yapacağı, çocuklarla beraber gidebileceğimiz, gençlerin gidip spor yapabileceği yerler olacak. Bu şekilde kötü niyetliler ormanın içerisinde işgal yapamayacaklar çünkü parkın içerisinde kolay kolay bir şey yapamazlar. Orada zaten devletin, belediyenin güvenlik görevlileri olacak. Böylelikle hem orman korunmuş hem de burada yaşayan insanların park ihtiyacı karşılanmış dolayısıyla yaşamın kalitesi artırılmış olur." dedi.



"Cumhur İttifakı'nın amacı kubbede hoş seda bırakabilmektir"



Partisinin ve Cumhur İttifakı'nın amacının bu millete hizmet etmek olduğunu belirten Başkan adayı Aydın,"Mesele, geride hoş seda bırakabilmek, güzellikle ve iyilikle anılabilmektir. AK Partimizin ve Cumhur İttifakı'nın amacı budur. Tabii ki bütün siyasiler amaçlarının bu olduğunu söyler ama bunu millet takdir edecek. Hedefimiz, bu güzel ülkemizin ve ülkemiz insanının barış, huzur, güvenlik ortamı içerisinde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan mutlu bir şekilde, değerlerine bağlı olarak yaşamasıdır. Bu kardeşinizin, arkadaşınızın, ağabeyinizin amacı da kubbede hoş seda bırakmakla ilgilidir" ifadelerine yer verdi.



Konuşmasının ardından yanına gelen minik bir kız çocuğunun elini öperek kendisini seven Aydın'ın bu görüntüsü salondakilerin yüzünü güldürdü. - İSTANBUL

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