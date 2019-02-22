Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Baydilli Seçim Bürosunda Vatandaşları Ağırlıyor

Başkan Adayı Baydilli Seçim Bürosunda Vatandaşları Ağırlıyor

22 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Başkan Adayı Baydilli Seçim Bürosunda Vatandaşları Ağırlıyor, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürürken, akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Genel Merkezi tarafından Karaköprü Belediye Başkanı Adaylığına tekrar seçilen mevcut Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız sürdürürken, akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ediyor.

Esnaf ziyaretleri, ev ve mahalle toplantılarında vatandaşlarla buluşarak seçimler için destek isteyen Baydilli, seçim bürosunu ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlara ziyaretleri ve kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Baydilli, bu güçle 31 Mart'ta zaferle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Metin Baydilli yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimleri için AK Parti Genel Merkezimiz Karaköprü'de 3 buçuk yıldır yaptığımız hizmetleri göz önüne alarak bu görevi tekrar bize verdi. Görevde olduğum sürece özveriyle hizmet ettiğim Karaköprü'ye tekrar hizmet etme imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Hizmetin devamı ve daha iyi hizmetlerin gelmesi için inşallah 31 Mart'ta sizlerin büyük desteğiyle tekrar göreve geleceğiz. Biliyorum ki bundan sonra işim daha zordur, yüküm daha da ağırdır. Ancak ilçemizdeki vatandaşlarımızın desteğiyle bu yükün altından kalkıp ilçemize hizmetin en iyisini getireceğimize yürekten inanıyorum. Seçim büromuz sizin yerinizdir ve her zaman kapımız sizlere açıktır. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli, seçim bürosunu ziyaret eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

Metin Baydilli, Karaköprü, Politika
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