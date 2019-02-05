Başkan Adayı Baydilli Vatandaşlarla Buluştu
56 dakika önce
Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, 31 Mart seçimleri çalışmaları kapsamında ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.
Karaköprü
Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, 31 Mart seçimleri çalışmaları kapsamında ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.
AK Parti Genel Merkezi tarafından tekrar Karaköprü Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Başkan Metin Baydilli, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Baydilli Şenevler Mahallesinde vatandaşlardan Feridun Eren'in ev sahipliğini yaptığı toplantıda vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Ev toplantısına Baydilli'nin yanı sıra AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy
, İlçe Kadın Kolları Başkanı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı, İlçe Teşkilatı ve bina sakinleri katıldı.
Toplantı sonrasında konuşan Baydilli, 31 Mart seçim çalışmalarına Karaköprü teşkilatı olarak startını verdiklerini belirterek, "Feridun Eren Bey'in evinde misafir olduk ve bina sakinlerimizle bir araya gelerek gerek bugüne kadar ilçemizde yaptığımız çalışmaları gerekse bundan sonra yapılacak olan çalışmaları anlattık ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben inanıyorum ki 31 Mart akşamı vatandaşlarımızın desteğiyle en iyi şekilde zaferle ayrılacağız. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza, teşkilatımıza ve bizi misafir eden Feridun Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ise yerel seçim çalışmalarını SKM'nin oluşturduğu programlar çerçevesinde başladıklarını aktararak, "Bir taraftan Belediye Başkanımız ve Adayımız ile birlikte vatandaşlarımızla Karaköprü'de yapılan çalışmalar ve seçimler hakkında sohbet ederken, bir yanda da kadın kollarımız hanımlarla bir sohbet gerçekleştirdiler. Bu güzel program için ev sahibimize ve katılan misafirlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:57 Kaynak: İHA
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