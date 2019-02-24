Başkan Adayı Bıyık'dan Fabrika ve Ev Ziyareti
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık fabrika ve ev ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce
Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık
fabrika ve ev ziyaretleriyle seçim çalışmalarına devam etti.
31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, fabrika ziyaretleri ve ev ziyaretleri yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kapsan Ağaç Fabrikası ve Akyüz Orman Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP
Düzce Meclis Üyesi Adayları ve partililer eşlik etti.
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık fabrikaları gezdi. Akşam programında Aziziye
Mahallesinde ev ziyareti yapan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık mahalle sakinlerine hitap etti. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı dinlemeye gelen mahalle sakinleri eve sığmadı. Yoğun katılımla gerçekleşen ev ziyaretinde Erdoğan Bıyık projeleri hakkında bilgiler verdi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:55 Kaynak: İHA
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