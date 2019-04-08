Başkan Adayı Bıyık'tan Ahta Vefa
1 saat önce
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık seçim sürecinde birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine teşekkür etti.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce
Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık
seçim sürecinde birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine teşekkür etti. MHP
Düzce İl, İlçe Teşkilat Üyeleriyle, MHP Düzce İl Kadın Kolları Üyeleriyle, Ülkü Ocakları Üyeleriyle, Belediye Meclis Üyesi Adaylarıyla ve partililere kahvaltı programında bir araya geldi. Seçim sürecinde verdikleri emeklerden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür eden Erdoğan Bıyık, partililerden helallik istedi. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:00 Kaynak: İHA
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