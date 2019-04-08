Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Bıyık'tan Ahta Vefa

Başkan Adayı Bıyık'tan Ahta Vefa

1 saat önce

31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık seçim sürecinde birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Başkan Adayı Bıyık'tan Ahta Vefa, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık seçim sürecinde birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine teşekkür etti.

MHP Düzce İl, İlçe Teşkilat Üyeleriyle, MHP Düzce İl Kadın Kolları Üyeleriyle, Ülkü Ocakları Üyeleriyle, Belediye Meclis Üyesi Adaylarıyla ve partililere kahvaltı programında bir araya geldi. Seçim sürecinde verdikleri emeklerden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür eden Erdoğan Bıyık, partililerden helallik istedi. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:00 Kaynak: İHA

Erdoğan Bıyık, Düzce, Politika
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