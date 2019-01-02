Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Bıyık Tempo Arttırdı

Başkan Adayı Bıyık Tempo Arttırdı

1 saat önce

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Genel Merkez tarafından aday gösterilmesi ile seçim çalışmalarının temposunu artırdı.

Başkan Adayı Bıyık Tempo Arttırdı, System.String[]
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Genel Merkez tarafından aday gösterilmesi ile seçim çalışmalarının temposunu artırdı.

31 Mart 2019 da yapılacak olan Yerel Seçimleri için siyasi partilerin Düzce Merkez için adaylarını açıklaması ile siyasi arenada hareketlilik yaşanmaya başladı. Adaylar seçmenlere ulaşmak adına saha da çalışmalarına başladı.

Düzce de aday adaylığını açıklayan ilk isim olan ve 31 Mart seçimleri için saha da en aktif çalışan isim olan MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Düzceli vatandaşlar bağrına basmaya devam ediyor.

Sürekli olarak Düzce'nin sokaklarında olan Bıyık'ı gören Düzceli vatandaşlar tebrik ederek sevgilerini gösterdiler. Düzce'nin sorunlarını anlatan vatandaşlar, " Başkanım sizin aday çıkmanıza çok sevindik ve adaylar arasında bu işi en çok hak eden sizsiniz. Desteklerimiz ile Düzce Belediye Başkanı siz olacaksınız" şeklinde olumlu tepkiler gösterdiler.

Bıyık ise vatandaşlara, "Sizin bize ilettiğiniz bu sorunların hepsinin ön çalışmasını daha önceden de yapmıştık. Biz Düzce'nin sokaklarını, caddelerini, mahallelerini çok iyi biliyoruz ve Düzce'nin hak ettiği hizmeti yıllardır alamadığını çok iyi biliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" şeklinde konuşarak karşılık verdi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:48 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, MHP, Düzce, Politika
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