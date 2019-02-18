Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Böcek'e Büyük Sevgi Gösterisi

Başkan Adayı Böcek'e Büyük Sevgi Gösterisi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, haftasonu yaptığı ilçe ziyaretleriyle hemşehrileriyle buluştu.

Başkan Adayı Böcek'e Büyük Sevgi Gösterisi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, haftasonu yaptığı ilçe ziyaretleriyle hemşehrileriyle buluştu. Kepez, Manavgat ve Serik'te büyük coşkuyla karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, haftasonu ilk olarak CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç'in Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Dinç ile birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Başkan Adayı Muhittin Böcek, burada büyük bir coşkuyla karşılandı. Muhittin Böcek, burada ki ziyaretin ardından Manavgat Kent Meydanı açılışı için hareket etti. CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen tarafından karşılanan Başkan Muhittin Böcek, Seçim Koordinasyon Merkezinde CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Tuba Vural Çokal, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve partililerle bir araya geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle Manavgat Kent Meydanı açılışını ertelediklerini açıklayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Başkan Muhittin Böcek'in ve beraberinde ki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, 17 Şubat Pazar günü ise İyi Parti Serik Belediye Başkanı Yusuf Mecek'i Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldi. İlk olarak Serik Belkıs Mahallesinde bir mevlitte katılan Başkan Muhittin Böcek, Serik Türkmen Yörükleri Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinde, Serik'li hemşehrileriyle buluştu. Türkmen Yörük Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş tarafından karşılanan Başkan Muhittin böcek, beraberinde ki heyetle birlikte ilk olarak vatandaşları selamladı.

Deve Güreşleri sonrasında ise Muhittin Böcek, Çizrespor'u kendi sahasında ağırlayan Serikspor'a destek için tribünlerde yerini aldı. Başkan Böcek burada da taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

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