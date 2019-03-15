Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Böcek, İbradı'da

Başkan Adayı Böcek, İbradı'da

42 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İbradı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Adayı Böcek, İbradı'da, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İbradı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, İbradı ziyaretinde ilk olarak İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükruru, CHP Akseki Belediye Başkan adayı Erdoğan Erdoğan, CHP İbradı İlçe Başkanı Sakıp Üstün ile birlikte İbradılı vatandaşlarla bir araya geldi.

İbradı'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Böcek, " Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'yı adım adım geziyoruz. Bugün İbradı'dayız. Vatandaşımızı, köylümüzü, esnafımızı dinliyoruz. Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunlara derman olacak projeler hazırladık. Beş yılda Serkan Başkan İbradı'da çok güzel çalışmalara imza attı. Şimdi bu başarıyı Büyükşehir'de benle, İbradı'da Serkan Başkan ile devam ettirmek istiyoruz. Desteğinizi bekliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru ile pazarcıları gezdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Böcek, esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Başkan adayı Böcek, İbradı ziyaretinde ulaşım sektöründeki esnaflar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanat önderleriyle bir araya geldi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, İbradı, Güncel
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