Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Çiftçi'den Taziye Ziyareti

Başkan Adayı Çiftçi'den Taziye Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Eruh Belediye Başkan adayı Cevher Çiftçi, önceki gün üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu ölen 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Adayı Çiftçi'den Taziye Ziyareti, System.String[]
AK Parti Eruh Belediye Başkan adayı Cevher Çiftçi, önceki gün üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu ölen 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Çiftçi, beraberinde partililerle Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki taziye evine geldi.

Aileye başsağlığı ve sabır dileyen Çiftçi, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını aktardı.

Baba Bedirhan İlbilgi de ziyaretten dolayı Çiftçi'ye teşekkür etti.

14 Şubat'ta Pervari'nin Köprüçay köyündeki evinde, annesinin bulaşık yıkadığı sırada kaynayan yemeğin üzerine dökülmesi sonucu yaralanan 2 yaşındaki Üveys İlbilgi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Cevher Çiftçi, Eruh, AK Parti, Üveys, Güncel
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