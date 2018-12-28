Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Dr.memduh Büyükkılıç "Kayseri Arı Yetiştiriciliğin ve Üretim Merkezi Olacak"

Başkan Adayı Dr.memduh Büyükkılıç "Kayseri Arı Yetiştiriciliğin ve Üretim Merkezi Olacak"

40 dakika önce

Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Bozdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Adayı Dr.memduh Büyükkılıç
Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Bozdağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettiler.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 'Eğitimin yaşı yoktur' ilkesi ile bilgili ve bilinçli üretici yetiştirilmesine katı sağlamak amacı ile Arı Yetiştiriciliği ve Üreticiliği kursu açacaklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak organik gıda yetiştirilmesine katı sağlamak ve bu yönde Pazar oluşturmak amacı ile meslek edindirme kursu açtıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Toplumumuzda büyük bir rağbet gören ve talep edilen Arı Yetiştiriciliği ve Üreticiliği yönünde çalışma yaparak bu yönde eleman yetiştiriyoruz. Arı nasıl yetiştirilir, cinsleri, yetiştirme ortamları, büyütülmesi gibi teorik bilgilerin yer alacağı teorik bilgiler verilecektir. Arı Yetiştiriciliği ve Üreticiliği yetiştiriciliğine katılan kursiyerlere teorik bilgi sonrası uygulamalı eğitim verilecektir. Melikgazi her zaman öncü olmaya devam etmekte olup, Arı Yetiştiriciliği ve Üreticiliği yetiştiriciliği alanındaki bir eksikliği gidermiş olacaktır" dedi.

Bu çalışmanın aynı zamanda ekonomiye ve organik tarıma katkı ve destek olduğunu ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmaları Kayseri ilçelerinin genelinde yaygınlaştırılacağını, Erciyes de Erciyes Balı, Yahyalı da Çam balı gibi yöresel ballar üretileceğini kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:43 Kaynak: İHA

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