Başkan Adayı Dülgeroğlu, Esnaf Turunda

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakının Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Finike ve Hasyurt Hali ile Çarşamba Pazarı ve kapalı pazar yerinde esnafı dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakının Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Finike ve Hasyurt Hali ile Çarşamba Pazarı ve kapalı pazar yerinde esnafı dinledi.



MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında MHP İlçe yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile ilk ziyaretini sabah saatlerinde Finike Toptancı Hali'ne gerçekleştirdi. Burada bulunan bütün dükkanları tek tek gezen Nail Dülgeroğlu, halde bulunan esnaflarla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinledi. Yaklaşık üç saat kadar halde ziyaret gerçekleştiren Dülgeroğlu, vatandaşların ve esnafların büyük ilgisi ile karşılaştı. Anlatılan sorunların takipçisi olacaklarını ve mutlaka çözüme kavuşturacak adımlar atacaklarını belirten Nail Dülgeroğlu, önümüzdeki dönemde yapacakları projeler ile Finike'nin şahlanış yaşayacağını söyledi.



Hasyurt Hali'ne ziyaret



Finike Toptancı Hali'nden çıktıktan sonra, Hasyurt Hali'ne uğrayan Dülgeroğlu, burada da esnafın sorunlarını dinledi ve yeni dönemde Finike için yapacakları projeleri anlattı. Başkan Adayı Dülgeroğlu, esnaflara, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunurken, halden çıktıktan sonra Hasyurt Mahallesi'nde bulunan esnafları da ziyaret etti.



Çarşamba Pazarı'nda esnaflarla biraraya geldi



Hal ziyaretlerinin ardından Sahilkent Kum Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'na uğrayan MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, esnafa yeni dönemde pazar alanını kapatabileceklerini de dile getirdi.



Kapalı Pazar esnafını gezdi



Cumhur İttifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, daha sonra ise Yeni Mahalle'de Kapalı Pazar içinde bulunan esnafları ziyaret etti. Pazar alanı içinde bulunan dükkanları tek tek gezen Dülgeroğlu, kendisini coşkulu bir şekilde karşılayan esnafların sıcak ilgisini karşılıksız bırakmadı. Nail Dülgeroğlu, akşam saatlerinde de ev toplantıları yaparak seçim çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA

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