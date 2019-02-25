Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'ten Esnaf Ziyareti

Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'ten Esnaf Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'ten Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyip çözüm önerileri getiren Taşyürek, Kartal'ın 10 yıldır mahrum kaldığı belediyecilik hizmetine kavuşacağını söyledi.  

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlere devam ediyor. Taşyürek, Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okul müdürü Adem Beker ve okul öğretmenleri ile eğitim alanındaki düşünceler hakkında görüştü. Mesleki ve teknik liselerin belediyelerden faydalanabileceklerini işaret eden Taşyürek, Robotik Kulübü'nün yaptığı birkaç robot hakkında bilgi alarak, mazbatayı aldığı zaman kendilerine destek olacaklarının sözünü verdi.

"KARTAL 10 YILDIR MAHRUM KALDIĞI BELEDİYECİLİK HİZMETİNE KAVUŞACAK"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kızılay bulvarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflara Kartal'ın kendisini tanıtan AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerinde Kartal'ın son 10 yıldır mahrum kaldığı belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmek için destek istedi. Ayrıca esnaflar için de düşündükleri projelerden bahseden Taşyürek vatandaşlardan gelen talepleri de not alıp gerçekleştirileceğine dair elinden geleni yapacağını açıkladı.

VANLI VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'da ikamet etmekte olan Vanlı vatandaşlarla da bir araya geldi. Kendisini tanıttıktan sonra Kartal ilçesinin son 10 yılı ve gelecek 10 yılı hakkında istişarelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerde Kartal'ın hak ettiği hizmete kavuşması için destek olmalarını istedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:40 Kaynak: DHA

AK Parti, Kartal, Ebubekir Taşyürek, Politika
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