Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Eker: "Sevgi İle Yola Çıktık, Sevgi İle Başaracağız"

Başkan Adayı Eker: "Sevgi İle Yola Çıktık, Sevgi İle Başaracağız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan Adayı Bilal Eker, ilçede seçim çalışmalarına başladı.

Başkan Adayı Eker:

Ekinözü'nde seçim çalışmalarına başlayan AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ortak adayı Bilal Eker, herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarına hız veren Belediye Başkan Adayı Eker, Ekinözü'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında konuşan Başkan Adayı Eker: "İlçemizin her kesimiyle birlikte hareket ederek güzel ilçemizi daha da güzelleştirmek, gönüller almak, gönüller yapmak, Ekinözü'müze hizmetkar olmak için yola çıktık. Hedefimiz sadece yol, bina ve parklar yapmak değil, gönülleri de yapmak, insanlara dokunmak. Yapacağımız çalışmalar insan odaklı olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi gönül belediyeciliği vizyonuyla hareket ederek, Ekinözü'nü hep birlikte yöneteceğiz. Ekinözü'müzü hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız. Sevgi ile yola çıktık sevgi ile başaracağız' diye konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:54 Kaynak: Bültenler

Milliyetçi Hareket Partisi, belediye başkan adayı, Ekinözü, Güncel
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