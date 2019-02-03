Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkan Adayı Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Adayı Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Ekinci bu kapsamda Malatya'daki esnafları gezerek onların desteklerini ve dualarını istedi. Ali Ekici, aynı zamanda yolda geçen vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Ekinci, ilçenin ve şehrin sorunlarını iyi bildiklerini aktararak, buna göre çalışacaklarını aktardı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

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