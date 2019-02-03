Başkan Adayı Ekinci Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
1 saat önce
İyi Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci seçim çalışmalarını sürdürüyor.
İyi Parti Battalgazi
Belediye Başkan adayı Ali Ekinci
seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Ekinci bu kapsamda Malatya
'daki esnafları gezerek onların desteklerini ve dualarını istedi. Ali Ekici
, aynı zamanda yolda geçen vatandaşlarla da sohbet etti.
Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Ekinci, ilçenin ve şehrin sorunlarını iyi bildiklerini aktararak, buna göre çalışacaklarını aktardı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:48 Kaynak: İHA
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