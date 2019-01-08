Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Sanayi Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı. Erdoğan Bıyık havanın soğuk ve kar yağışlı olmasına rağmen Eski Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren esnafı gezerek destek istedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde çalışmalarına ağırlık veren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Eski Sanayide bulunan esnafları ziyaret etti. Bıyık, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce İl ve İlçe Teşkilatı, MHP Belediye Başkan Aday Adayları ile birlikte ziyaretlerine devam ederek seçim çalışmalarını sürdürdü.

Sanayi Sitesinde yer alan bütün dükkanlara giren Erdoğan Bıyık'a sanayi esnafı yakın ilgi gösterdi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafların sorunları dinlendi. Esnaflar, "24 Haziran'da gerekli yerlere gereken dersleri verdik. 31 Mart'ta da bu ders devam edecek. Bizden olmayanlar artık bizlerin oylarını alamayacak. Desteğimiz sizlerle" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Sanayi Sitesindeki sorunları çok iyi biliyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. 31 Mart'tan sonra bizlere Allah'ım görevi layık görür, sizlerde oylarınla destek verirseniz sizlerin yaşamış olduğu sorunların çözüme kavuşması adına sizlerle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Biz bu yola " Düzce için el ele" sloganıyla çıktık. Sizlerin yaşamış olduğunuz sorunları çözmek adına " ben dedim, yaptım; böyle olacak" anlayışı artık bitecek. Sorunları sizlerin istediğiniz gibi çözüme kavuşturacağız. Belediyeyi sizlerle birlikte yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Bıyık Körpeşler Mahallesi sakinleriyle buluştu

Eski Sanayi esnafını gezen Bıyık akşam programı olarak da Körpeşler Mahallesi sakinleri ve esnafını ziyaret etti. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık akşam programında ilk olarak Körpeşler Mahallesinde bulunan kahvehaneleri ziyaret ederek mahalle sakinleriyle çay içti. Sohbet havasından geçen ziyarette Bıyık'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kahvehane ziyaretlerinden sonra Bıyık, Körpeşler Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek istedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:32 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, MHP, Düzce, Erdoğan Bıyık, Politika
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