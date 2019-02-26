Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Genç, Esnaf Gezisinde

Başkan Adayı Genç, Esnaf Gezisinde

1 saat önce

Döşemealtı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Turgay Genç, yerel seçimler kapsamında esnaf gezisine devam etti.

Başkan Adayı Genç, Esnaf Gezisinde, System.String[]
Döşemealtı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Turgay Genç, yerel seçimler kapsamında esnaf gezisine devam etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, önce Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Altıntar Tarım Fabrikasını gezdi, firma sahibi Osman Bahçe'den üretim hakkında bilgi aldı. Çalışan personel ile de sohbet eden Genç, daha sonra Yeşilbayır Mahallesinde esnafı ziyaret etti. Başkan Genç'e CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan, İttifak Ortağı İyi Parti İlçe Başkanı Kazım Gedik ve partililer de eşlik etti.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet eden Turgay Genç, tüm istekleri not aldı. Gezi sırasında Döşemealtı Belediyesi Kültür Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki kursiyer kadınlarla da buluşan Genç'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan adayı Genç, "Biz Döşemealtı'nda bir aileyiz. Kimisi beni evladı, kimisi ağabeyi ya da arkadaşı gibi görüyor. Bu sevgiye layık olabilmek ve ilçemin sorunlarını çözebilmek adına mesai arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

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