Başkan Adayı Güler, Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler
, seçim çalışmaları kapsamında Antakya
'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
İlk olarak Antakya'daki köy garajlarını ziyaret ederek şoför esnafıyla bir süre sohbet eden Güler, daha sonra Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.
Güler, ardından PAC ve YÜTAŞ Motorlu Taşıyıcılar kooperatiflerini ziyaret etti.
Güler, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, Hatay'ı mevcut sorunlarından kurtarmak için çalışacağını söyledi.
Kentin başlıca sorunlarının çöp, çamur ve çukur olduğunu belirten Güler, şöyle devam etti:
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' geleneğinden geliyoruz. Devletimiz, gücünü, kaynağını insanımız yaşasın diye Hatay'a gönderiyor ancak bu milletimize ulaşmıyor. Hatay'da devletin gücü, kaynağı, imkanları sadece kaymakamlık, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR
, devlet hastanesi, Karayolları, Devlet Su İşleri
eliyle milletimizle buluşuyor. Bu kurumlar üzerine düşeni yapıyor. Ancak Hatay'da en büyük devlet gücü, en büyük devlet kaynağı zenginliği Hatay Büyükşehir Belediyesinin bütçesidir ve bu milletle buluşmuyor. Biz bu gücü milletle buluşturmaya geleceğiz."
Birlik ve uzlaşıya dikkati çeken Güler, "Esnafın derdini bilen insan lazım. Atatürk Caddesi
'nin halini hepimiz görüyoruz. Eskiden Atatürk Caddesi cıvıl cıvıldı, kapalı çarşı esnafımız artık bir yağmur yağdığında ne yapacağını şaşırıyor. Kimse AK Parti'yi suçlamasın. Çünkü 10 yıldır Antakya'da aynı kişi yönetiyor. Antakya'da kapalı çarşı için 2-3 cadde arayla yağmur tahliye kanalları yer altından geçirilecek ve Asi Nehri'ne bağlanacak." dedi.
Asi Nehri'nin Antakya'dan geçmesinin bir nimet olduğunu kaydeden Güler, nehrin yazın kokusu, kışın görüntüsünden utanılır bir hale geldiğini ancak kendilerinin bu sorunları çözeceklerini anlattı.