Başkan Adayı Günel, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel STK ziyaretleri kapsamında Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel STK ziyaretleri kapsamında Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Cenk Sözer ve dernek üyeleri belediye başkan adayına faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.



Kuşadası'nın en çalışkan sivil toplum kuruluşu oldukları konusunda iddialı olduklarını kaydeden Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği başkanı Cenk Sözer, "Derneğimiz köy okulları dahil Kuşadası'nın bütün okullarının eksik spor malzemelerini temin etti. Diyarbakır ve Mardin'de 2 şer okulumuzun tüm ihtiyaçlarını muhteşem bir proje ile 17 günde temin ettik. İsteklerimizin çoğunu projeleriniz arasında gördük. Sizden dernek olarak tek bir isteğimiz var. Maliyetini bizim karşılayacağımız bir spor sahası ve dernek binası yapmak için tahsis alan rica ediyoruz. Bu sahaya rahmetli Süleyman Seba'nın ismini vereceğiz" dedi.



Dernek faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Ömer Günel, "Mazbatayı alır almaz hemen ihtimaller dahilindeki taşınmazlara bakalım. Spor tesislerinin arttırılması konusunda çalışmalarımız olacak. Hatta geniş alanlara bakalım ki bu tip talepleri yan yana konumlandırabilelim. 5 yılda Kuşadası'nda çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Özellikle genç sporcularımıza faaliyet alanı sağlama konusunda yoğun çalışmalarımız olacak. Belki sorunlarımızın hepsini 5 yılda bitiremeyeceğiz ama Kuşadası için çok şey yapacağız" diyerek seçilmesi hainde istekleri karşılayacağını söyledi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu

MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon! 'Mavi' Kategoride Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı

Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti