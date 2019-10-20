Başkan adayı Hürser Tekinoktay oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.



Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, oy verme işlemini tamamladı. Sandık başında açıklamalarda bulunan Tekinoktay, "Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kazanırsak bir kaygım var. Benim Passolig'im yok. Galatasaray maçına Passolig almama gerek var mı, onu bilmiyorum. İlk işim herhalde Passolig almak olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL