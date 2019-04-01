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Başkan Adayı Hüseyin Çam Saracıkaya'da Seçimi Büyük Farkla Kazandı

13 dakika önce

Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde başkanlık yarışını Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hüseyin Çam kazandı.

Başkan Adayı Hüseyin Çam Saracıkaya'da Seçimi Büyük Farkla Kazandı, System.String[]
Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde başkanlık yarışını Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hüseyin Çam kazandı. Çam'ın zaferi ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Resmi kesin olmayan sonuçlara göre rakibini bin 180 oyla geçen Çam, 2 bin 393 oyla seçimi kazanan taraf oldu. Sarıcakaya, yüzde 66'lık bir oranla Eskişehir'in ilçeleri arasında AK Parti'ye en yüksek oy oranı kazandıran ilçe oldu. Seçim sonrası ilçede kutlamalar yapılırken, sonuçları değerlendiren Hüseyin Çam, "Güzel ve demokratik bir seçim atmosferi oldu. Şu andaki verilere göre seçimi kazandığımız net ortada. Yüzde 90'lara varan bir oy kullanma işleminin gerçekleştiğini görmek bizleri memnun etmiştir. Allah'ın izniyle kimseyi mahcup etmeden belediye başkanlığımızı yapmak istiyoruz. Tüm Sarıcakaya'da demokratik bir şekilde oyunu kullanan, bizi destekleyen desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Geceyi gündüzümüze kataraktan ekibimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın karşılığını görmek onur vericidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Tevazu ile gönül belediyeciliği' sözünü düstur edindik. ve böyle çalışacağız. Kimseye tepeden bakmayacağız, kimseyi hor görüp dışlamayacağız. Makamlar ateşten bir gömlektir. ve Allah'ın izniyle de bu vebalin bilincinde çalışacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:06 Kaynak: İHA

Sarıcakaya, Eskişehir, Hüseyin Çam, Güncel
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