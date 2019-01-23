Başkan Adayı İmamoğlu'ndan Tuzla'da Esnaf Turu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da çarşı esnafını dolaşarak sorun ve taleplerini dinledi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da esnafla bir araya geldi. Esnafla tek tek el sıkışan İmamoğlu'na vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. İmamoğlu'yla fotoğraf çektirmek isteyenler renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

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