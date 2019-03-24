Başkan Adayı Kefli'den Gençlere Proje
31 dakika önce
AK Parti'den Kaynarca Cumhur İttifakı Adayı olan Murat Kefli ilçedeki gençlerin işsizliğine son verecek bir proje sundu.
AK Parti
'den Kaynarca
Cumhur İttifakı Adayı olan Murat Kefli
ilçedeki gençlerin işsizliğine son verecek bir proje sundu.
Sosyal belediyeciliğin gereği olarak Belediye'de iş arayan gençler için birim kuracaklarını söyleyen Murat Kefliı, "İş arayan gençlerimizi kayıt altına alarak ilçemizde kurulmak üzere olan ve kurulumu başlayacak Mobilya
imalathane ve fabrikalarında öncelikle gençlerimizin çalışmasının önünü açacagız. İş veren ile İşçi
arasında köprü kurarak gençlerimizi ekonomiye kazandıracağız" dedi.
Murat Kefli'nin projesi ilçe halkı tarafından takdir gördü. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:13 Kaynak: İHA
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