Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Kırteke, Ancar Mahallesini Ziyaret Etti

Başkan Adayı Kırteke, Ancar Mahallesini Ziyaret Etti

1 saat önce

31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, ilçeye bağlı Ancar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarından destek istedi.

Başkan Adayı Kırteke, Ancar Mahallesini Ziyaret Etti, System.String[]
31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, ilçeye bağlı Ancar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarından destek istedi.

Beraberinde AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar ve belediye meclis üyesi adayları ile seçim çalışmalarına aram vermeden devam eden AK Parti Akçadağ Başkan Adayı Mustafa Kırteke, gittiği her yerde vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Seçimlere kadar sıkılmadık el gezilmedik yer bırakmayacaklarını belirten Kırteke, Cumhur İttifakı ile güçlü bir şekilde Akçadağ'da kazanacaklarını söyledi. Bugünde Ancar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştuklarını belirten Kırteke, "Bizleri yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşıladıkları için hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ancar Mahallemiz kararını vermiş, Cumhur ittifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart akşamı tarih yazacağız. Bizler gönül belediyeciliği, yapacağız, kapı kapı gezeceğiz, sıkmadık el bırakmayacağız. Projelerimizi ve Cumhur ittifakını ne kadar önemli olduğun ifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

Akçadağ'da seçim akşamı halkın desteği ile Cumhur İttifakının yeniden bir tarih yazacağını kaydeden Kırteke, "İlçemizde herkes eşit şekilde hizmet alacak" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Mustafa Kırteke, Akçadağ, Politika
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