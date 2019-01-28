Başkan Adayı Maçı Kırmızı Şimşeklerle Birlikte İzledi
1 saat önce
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Düzcespor Karşıyaka maçında kırmızı şimşekler bağrına bastı.
MHP Düzce
Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık
'ı Düzcespor Karşıyaka
maçında kırmızı şimşekler bağrına bastı. Türkiye
3 Lig 2. Grup da mücadele eden Düzcespor ligin 19. Haftasında Karşıyaka'yı ağırladı. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık da müsabakayı protokolde değil maraton tribünün de Düzcespor'un fedakar taraftarı Kırmızı Şimşekler grubu ile birlikte izledi. MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve MHP Düzce İl Teşkilat üyelerinin de tribünlerde olduğu karşılaşmada Düzcespor taraftarı MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın lehine tezahüratlarda bulundular.
Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı ve aynı zamanda MHP Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık lehine tezahürat yapan Kırmızı Şimşekler taraftar grubu Düzcespor'u 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi.
Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'da karşılaşmayı heyecanla takip ederken tezahüratlara eşlik etti. Kırmızı Şimşekler Grubu
Erdoğan Bıyık ile Bozkurt işareti yaparak desteklerini açık bir şekilde gösterdiler. Taraftar grubu, "Düzce ovası Bozkurtların Yuvası" diyerek Bıyık'a tam destek verdiler. - DÜZCE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
145 Belediye Başkan Adayını Açıklayan CHP'de Kadıköy ve Şişli Adayları Yeniden Değerlendirilecek
18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu
Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur