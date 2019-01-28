Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Maçı Kırmızı Şimşeklerle Birlikte İzledi

Başkan Adayı Maçı Kırmızı Şimşeklerle Birlikte İzledi

1 saat önce

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Düzcespor Karşıyaka maçında kırmızı şimşekler bağrına bastı.

Başkan Adayı Maçı Kırmızı Şimşeklerle Birlikte İzledi, System.String[]
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı Düzcespor Karşıyaka maçında kırmızı şimşekler bağrına bastı.

Türkiye 3 Lig 2. Grup da mücadele eden Düzcespor ligin 19. Haftasında Karşıyaka'yı ağırladı. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık da müsabakayı protokolde değil maraton tribünün de Düzcespor'un fedakar taraftarı Kırmızı Şimşekler grubu ile birlikte izledi. MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve MHP Düzce İl Teşkilat üyelerinin de tribünlerde olduğu karşılaşmada Düzcespor taraftarı MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın lehine tezahüratlarda bulundular.

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı ve aynı zamanda MHP Düzce Belediye Başkan Adayı olan Erdoğan Bıyık lehine tezahürat yapan Kırmızı Şimşekler taraftar grubu Düzcespor'u 90 dakika boyunca hiç susmadan destekledi.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'da karşılaşmayı heyecanla takip ederken tezahüratlara eşlik etti. Kırmızı Şimşekler Grubu Erdoğan Bıyık ile Bozkurt işareti yaparak desteklerini açık bir şekilde gösterdiler. Taraftar grubu, "Düzce ovası Bozkurtların Yuvası" diyerek Bıyık'a tam destek verdiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Erdoğan Bıyık, MHP, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



145 Belediye Başkan Adayını Açıklayan CHP'de Kadıköy ve Şişli Adayları Yeniden Değerlendirilecek 18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu

Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:03:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Maçı Kırmızı Şimşeklerle Birlikte İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]