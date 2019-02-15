Başkan Adayı Mehmet Çınar, Yakınca Galericiler Sitesi Yönetimiyle Biraraya Geldi

KESİLEN ADAK, İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA GÖNDERİLDİ

Okunan duaların ardından kesilen adak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Yakınca Galericiler Sitesi Derneğinin davetine icabet ederek esnaflarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, görüş, istek ve talepleri dikkatlice dinleyip not alırken, bazı taleplerin yerine getirilmesi için çalışmaların başlatılacağının sözünü verdi.

"BAŞKANIMIZ TARAFLI-TARAFSIZ HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANMIŞTIR"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın gönüllere dokunan hizmetlerini takdirle karşıladıkların ı ifade eden Yakınca Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Kemal İlhan, "Mehmet Çınar Başkanımız, belediye kapısını ve gönül dünyasını hemşerilerine sonuna kadar açan, mütevâzi ve samimi davranışlarına yakından şahit olduğumuz, içimizden biridir. Taraflı-tarafsız herkesin takdiri ve övgüsünü kazanan Başkanımızın aslında yükü ağırlaşmıştır. Başkanımıza bazı sıkıntılarımızı iletmiştik, bizler daha dükkânımızı açmadan ilettiğimiz taleplerimizin çözüme kavuşturulduğunu görmek hepimizi mutlu etmiştir. Sayın Başkanımıza milletimize hizmetkâr olmak adına çıktığı bu yolda sonsuz başarılar diliyorum, dualarımız kendileriyle olacak" dedi.

"YEŞİLYURT'UMUZDA BİRLİK VE BERABERLİK ÜST SEVİYEDEDİR"

Şahsına gösterilen ilgi, alaka ve desteklerden dolayı Yakınca Galericiler Sitesi Derneği Başkan ve Yönetimine teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Geleneklerine ve medeniyetine sımsıkı bağlı olup, örf, adet ve geleneklerimizden ilham alarak milletimize hizmet etmeyi bize nasip eden Yüce Rabbime ne kadar hamd etsek azdır. Bizler yaşadığımız bölgeye en güzel hizmetlerin gelmesini arzu eden, vatandaşlarımızın gönül dünyalarında yer edinmeyi şiar etmiş insanlarız, en büyük moral desteği de hiç şüphe yok ki; vatandaşlarımızın hâyır dualarıdır. Bizden sonra gelecek insanların bizim için arkamızdan hâyır dualarında bulunmaları bizim için en büyük mükâfattır. Yakınca Galericiler Sitemizin değerli Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve esnaf kardeşlerimiz bizim için adadıkları adağı kestiler ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştıracaklar. Bu nazik ve güzel yaklaşımlarından dolayı Başkanımıza ve esnaflarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kesilen adağın, birlik ve beraberliğimize katkı sunmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim hâyırlarınızın devamını nasip etsin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde ülkemiz daha fazla büyüyecek, kalkınacak ve geleceğe daha umutla bakacağız. Allah'a şükürler olsun ki Yeşilyurt'umuzda birlik ve beraberlik üst seviyededir. Hemşerilerimizle el ele gönül gönüle olmak bizim çalışma aşkımızı artırmaktadır" dedi.

"ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARLA BİRÇOK SORUNU AŞTIK"

Esnafların görüş, öneri ve tespitlerine ciddi önem verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Adayı Çınar, " Esnaflarımızı ekonominin lokomotifi olarak görmekteyiz. Malatya'da ticaretin kalbi durumundaki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere ticaret alanlarının durumlarını daha modern hale getirmek, esnaflarımıza daha nezih ve kaliteli alanlarda iş yapma ortamı sağlamak adına beş yıllık dönemde elimizden gelen katkıyı sağladık. Esnaflarımız ne kadar yatırım yaparsa ilçemiz ve kentimizde o denli gelişecek ve büyüyecektir. Beş yıllık hizmet dönemimizde olaya bu pencereden bakıp, ticaret yapan ve esnaflarımızın yolunu aydınlatmaya gayret ettik. Yeşilyurt'umuz, karşılıklı diyalogla aşılan sorunlar, çözüm odaklı yaklaşımlarla büyümesini sürdürdü.İlçemiz eğer her alanda gelişip büyüdüyse, insanlarımız mutlu ve huzurluysa bunda ortaya koyulan iyiniyetli çalışmaların ve gayretli yaklaşımların katkısı büyüktür. Bizler çalışacağız, sizler öneri sunacaksınız, onları hayata geçirmek adına el birliği yapacağız, işte bu samimi diyaloglarla Yeşilyurt'umuzu ekonomi başta olmak üzere eğitim, sağlık, temizlik, çevre, kültürel ve eğitim hizmetlerinde daha iyi noktaya ulaştıracağız.Belediyemizin iştiraklerinden Yeşil yurt İnşaatın hizmet binasının yanı sıra buraya şirketimizin planlamalarında yer alan site yapılmasının temel nedeni; bu bölgeyi hareketlendirmekti. Son dönemlerde burası oldukça hareketlendi, okullar ve siteler bölgesi oldu. Bu bölgemizi geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, arka tarafta bulunan bir alana bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek çok güzel bir cami kazandırma düşüncesi var, inşallah bunu kazandıracağız. Burada farklı meslek gruplarına ait işyerlerinin ve fabrikaların olması da bu bölgemizin gelişimine ışık tutmaktadır. Yeşilyurt'umuzun bütün alanlarda daha iyi noktaya taşımak için 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı olarak sizlerden ve hemşerilerimizden yetki istiyoruz. Bugüne kadar ki hizmetlerimizin üzerine yeni yatırımları eklemek, esnaflarımızı geliştirmek ve büyütmek için 31 Mart seçimlerinde sizlerinde dua ve desteklerine talibiz." dedi.