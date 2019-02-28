Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Minibüs Şoförlüğü Yaparak Seçmenleri Dinledi

Başkan Adayı Minibüs Şoförlüğü Yaparak Seçmenleri Dinledi

58 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Sevim, ilçede yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün şoför mahalline geçerek, vatandaşları istediği yere bıraktı.

Başkan Adayı Minibüs Şoförlüğü Yaparak Seçmenleri Dinledi, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Sevim, ilçede yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün şoför mahalline geçerek, vatandaşları istediği yere bıraktı.

Sevim'i şoför koltuğunda gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kimi vatandaş Sevim'i yanında görünce taleplerini iletti, kimi de şikayet ve önerilerini anlattı.

Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın kendilerine verdiği notları dikkate alacağını, 31 Mart sonrasında bunlara ilişkin çalışmalar yapacağını söyledi.

Halkın, kendisini nerede görmek istiyorsa orada olmaya devam edeceğini anlatan Sevim, şöyle konuştu:

"Bugün bir minibüsün şoför mahallinde, yarın bir fırında, ertesi gün bir esnafımızın yanında farklı bir yerdeyiz. Birebir halkımızın yanına gidip derdini dinlemek, taleplerini, önerilerini dinlemek bizim için önemli. Vatandaş sizi orada gördüğünde kendisine daha yakın hissediyor ve size içini daha kolay açabiliyor. Bize bugünlerde vatandaşımız ne taleple geldiyse, ne istedi ise, neden şikayetçi ise tek tek gereğini yapacağız."

Halkı belediyeye beklemeyeceklerini, halkın ayağına gideceklerini belirten Sevim, "Ulaşılamaz bir başkan olmayacağım. Aksine herkesin kolaylıkla ulaşabildiği bir başkan olacağım. Bugün direksiyon başına geçtik. İlçemizin kıymetli halkı bizleri sahiplendi, kimi derdini anlattı, kimi şaşırdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:15 Kaynak: AA

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