Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Murat Aydın Cam Ustalarından Süs Yapımını İzledi

Başkan Adayı Murat Aydın Cam Ustalarından Süs Yapımını İzledi

29 dakika önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Cam Sanat Atölyesini ziyaret etti.

Başkan Adayı Murat Aydın Cam Ustalarından Süs Yapımını İzledi, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Anadolu Kavağı'ndaki Yoros Cam Sanat Atölyesini ziyaret etti. Cam sanatına oldukça ilgi duyan Aydın, ustasından camdan süs yapımını izledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Anadolu Kavağı'nda esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yoros Cam Sanat Atölyesini ziyaret etti. Burada cam ustalarıyla tokalaşan Aydın, sobayı görür görmez İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ile beraber başına geçerek ısındı. Burada ustalarla sohbet eden Aydın ardından cam sanatına ve yapımına olan ilgi ve alakasını belirtti. Bunun üzerin cam ustası, çalışma yerine geçerek Aydın'a camdan süs yapımını gösterdi. Yaklaşık 80 derece sıcaklıkta camın eritilmesi sonucu süs eşyaların yapımını izleyen Aydın zaman zaman merak ettiklerini ustaya sordu. Dakikalarca camdan süs yapımını izleyen başkan adayı Aydın'a cam ustası önceden yaptığı bir tespih ve süs eşyası hediye etti. Anlamlı hediye karşısında ustaya teşekkürlerini ileten Aydın, atölyede bir süre eserleri inceledikten sonra semtten ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

AK Parti, Murat Aydın, Cam, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara'da Mansur Yavaş Önde Gidiyor Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin

İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Murat Aydın Cam Ustalarından Süs Yapımını İzledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]