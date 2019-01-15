Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Özkan'dan, Darende Belediyesi'ne Ziyaret

Başkan Adayı Özkan'dan, Darende Belediyesi'ne Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Darende Belediye Başkan adayı İsa Özkan, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'i ziyaret etti.

Başkan Adayı Özkan'dan, Darende Belediyesi'ne Ziyaret, System.String[]
AK Parti Darende Belediye Başkan adayı İsa Özkan, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser'i ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ile birlikte Başkan Dr. Süleyman Eser'i makamında ziyaret eden Başkan Adayı İsa Özkan, "Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Darende'mize 5 yılda güzel hizmetleri oldu. Allah razı olsun. inşallah nasip olursa bizde seçilebilirsek, Darende'mize, partimize hizmet etmek bu doğrulukta bizde başkanımızla istişare içinde olacağız. Yarım kalmış hizmetleri varsa beraber istişare içinde devam ettireceğiz" dedi.

2014 yılında devrettiği başkanlık görevini seçilmesi durumunda tekrar devralacağını belirten Özkan, "Darende'mize hizmet etmek bizim için onur ve şereftir. Çünkü kendi şehrimiz kendi ilçemiz mutlu ve memnun oluruz. Tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Onun bıraktığı yerden bayrağı omuzlayıp hizmet etmek olacaktır" şeklinde konuştu.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, "Partimizin yeni adayı değerli kardeşim İsa Özkan bey ziyaretimize geldiler. İnşallah yeni adayımız memleketimizin kaderinde söz sahibi olacak önümüzdeki bu dönem hizmet edecek. En iyi şekilde Darende'mize hizmet etmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde de İsa kardeşimizin en iyi şekilde ilçemize hizmet edecek. Biz partimize, örfümüze bağlıyız. Cumhurbaşkanımıza saygılıyız, ülkemizin ileri gitmesi için Darende'mizin en güzel hizmeti alması için partimizle beraber aynı şekilde hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ise "Başkanımızla 5 yıl çalıştık, ilçemizin bir takım hizmetlerini yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. İsa Özkan'a tekrar hayırlı olsun diyoruz, Allah birliğimizi daim etsin. 31 Mart'ta ki seçimlerin huzurlu bir şekilde geçmesini diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

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