Başkan Adayı Özlü'den Kalıcı Konutlara Sağlık Merkezi Müjdesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Kalıcı Konutlarda bulunan 6 mahalle ve Nalbantoğlu Mahallesinin mahalle başkanları ve sandık yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Kalıcı Konutlarda bulunan 6 mahalle ve Nalbantoğlu Mahallesinin mahalle başkanları ve sandık yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Özlü, toplantıda Kalıcı Konutlara sağlık merkezi yapılacağı müjdesini vererek "Yapılacağı yer belli, işlemleri tamamlandı, kısa süre içerisinde yapımına başlanacak" dedi.



Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde Kalıcı Konutlarda bulunan 6 mahalle ve Nalbantoğlu Mahallesinin mahalle başkanları ve sandık yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "AK Parti olarak her bir mahallemiz için önümüzdeki süreçte ne yapacağımızı konuşacağız. Sizlerle birlikte istişare edeceğiz. Önümüzdeki 60 günü nasıl değerlendireceğimizi konuşacağız" dedi.



Mahalle projelerinde mahalle halkı ile istişareye önem verileceğini söyleyen Özlü "65 güne yakın bir zaman kaldı. Her mahallemize gittik, tek tek çalıştık görüştük. Bu seçimler yerel seçimler. Genel seçimlerden farklı olarak, burada daha çok belediye hizmetlerini ve yapacaklarımızı konuşacağız. AK Parti olarak her bir mahallemiz için önümüzdeki süreçte ne yapacağımızı konuşacağız. Sizlerle birlikte istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Düzce'de AK Parti aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Özlü ""Artık Düzce'de AK Parti seçimi kaybetti, AK Parti'nin sonu geldi" gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Buna aldanmayın. Bu yanlış bir algı operasyonudur. Matematik yapalım ve rakamlara bakalım. Bizim en kötü sonuç aldığımız 24 Haziran seçimlerinde, Düzce'deki oy oranımız yüzde 56,1'dir. Biz bu oyla Türkiye'de, AK Parti'nin en çok oy aldığı 9. il olduk. Bizden sonra gelen partinin yüzde 18 ve küsuratı vardır. Bizim üçte birimizdir. Rakamlar ortada, bu algı operasyonu yanlıştır. Sakın inanmayın ve kanmayın. Maşallah sapasağlam, dimdik ayaktayız. Düzceli kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızdan AK Parti'ye karşı çok sıcak bir ilgi var. Bunu değerlendirelim ve güzel çalışalım" şeklinde konuştu.



Düzce'ye yapılan ve yapılacak hizmetleri halka iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini söyleyen Özlü "Sizler zaten her seçimde başarı ve destan yazıyorsunuz. Düzce'de 2002 yılından itibaren, bütün seçimlerde 1. olmuş tek partiyiz. Bu seçimde de İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Yaptığımız anketlerde aldığımız sonuçlar olumlu. Ulaşamadığımız her insana ulaşalım ve yaptıklarımızı anlatalım. AK Parti olarak hangi hizmetleri getirdiğimizi anlatalım. Bir de diyorlar ki, "15 yıl oldu, Düzce bölgedeki en az hizmet alan il". Bu da tamamen yalandır. Gidin Zonguldak'a, Bolu'ya, Sakarya'ya bakın. Bu arkadaşlar algı operasyonu yapıyorlar. Düzce'nin aldığı hizmetler, hiçbir ilin gerisinde değildir. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Bunları tek tek anlatmamız gerekiyor. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Bu seçimlerde çok güzel bir sonuç alacağız" dedi.



Makamların geçici olduğunu söyleyen ve önemli olanın gönüllere girmek olduğunu belirten Özlü "Mahalle bazlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu toplantıda mahallelerdeki durumumuzu gözden geçirdik. Toplantıya katılanlar mahalle temsilcilerimizdi. Beraberinde sandık görevlilerimiz de toplantıya katıldılar. İstişare ettik ve görüştük. AK Parti'nin Kalıcı Konutlar'daki oyunun yükselmesi için neler yapmamız gerektiğini istişare ettik. Bugüne kadar gittiğim hiçbir yer, hiçbir mahalle veya hiçbir kahvehanede bir tepki ile karşılaşmadım. Sıcak bir ilgi ve sempati ile karşılandım. İstişare ediyoruz. Gönüllere girmeye çalışıyoruz. AK Parti, Düzce'de gönül belediyeciliğinin uygulandığı pilot illerden biri olacak. Amacımız bu güne kadar ki yaptığımız çalışmaları aktarmak, bunda sonra yapacaklarımızı milletimizle paylaşmak. Bundan sonraki projelerimizi de 20 Şubat gibi açıklayacağız. Seçimlere 40 gün kalmış oluyor ve unutulmaması, akıllarda kalması için projelerimizi bu tarihte paylaşacağız" dedi.



Özlü, ayrıca Kalıcı Konutlar bölgesine sağlık merkezi yapılacağını ve işlemlerinin tamamlandığını yapımına da kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi. - DÜZCE

