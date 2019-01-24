Başkan Adayı Özlü Müsiad'ı Ziyaret Etti
2 saat önce
DÜZCE(İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Dr. Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesini ziyaret etti.
DÜZCE(İHA) – Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı AK Parti Düzce
Belediye Başkanı adayı Dr. Faruk Özlü
, MÜSİAD Düzce Şubesini ziyaret etti.
MÜSİAD Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü iş adamları ile istişarelerde bulundu. Özlü, Düzce'ye katma değer katacak, önemli istihdam sağlayacak olan görüşmeleri hakkında iş adamlarına bilgiler verdi.
Özlü ziyarette ayrıca otoyol bağlantı yolu viyadük projesini mutlaka yapacaklarını İstanbul
ulaşım A.Ş. konunun üzerinde bir çalışma yaptığını bildirdi.
Başkan adayı Özlü, otoyol bağlantı yolu çalışmasının yanı sıra Düzce için büyük öneme sahip Kuzey çevre yolu ile ilgili de bilgiler aktardı. Özlü, Kuzey çevre yolu proje ihalesinin yapıldığını yolun şehri bölmemesi adına dağın eteklerinden doğru gideceğini aktardı. MÜSİAD Başkanı Vefa Pehlivan'da Başkan adayı Özlü'ye çıktığı yolda başarılar diledi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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