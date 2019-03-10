Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Özlü, Öğrenciler ile Türkü Söyledi

Başkan Adayı Özlü, Öğrenciler ile Türkü Söyledi

1 saat önce

Seçim çalışmalarına günde dört program ile devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Konuralp'te bulunan kafeleri ziyaret ederek Düzce Üniversitesi öğrencileri ve Düzceli gençlerle bir araya geldi.

Başkan Adayı Özlü, Öğrenciler ile Türkü Söyledi, System.String[]
Seçim çalışmalarına günde dört program ile devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Konuralp'te bulunan kafeleri ziyaret ederek Düzce Üniversitesi öğrencileri ve Düzceli gençlerle bir araya geldi.

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnaf, fabrika, ev ve mahalle ziyaretlerine aralıksız devam eden Özlü, Düzce Belediyesi Denetimli Halk Otobüsüne binerek vatandaşların sorunlarını dinledi ardından Konuralp'te bulunan kafeleri ziyaret ederek Düzce Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Özlü, canlı müzik olan bir kafede ise öğrenciler ile türküler söyledi. Ziyaret ettiği bir kafede canlı müzik olduğunu gören Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberinde ki heyet ile birlikte öğrencilere eşlik ederek türkü söyledi.

Öğrenciler ile uzun süre sohbet eden Özlü, öğrencilerin sorunlarını tek tek not ederek en kısa sürede çözüm sözü verdi. Gün içinde de Düzce Belediyesi Denetimli Halk Otobüsüne binen Özlü, otobüs yolcuları ile istişarelerde bulunarak ulaşımda yaşanan sorunları dinledi ve Ulaşım Master Programı ve "Uğraştırmadan Ulaştıracağız" projeleri ile Düzce'de yaşanan ulaşım sorunlarını çözeceklerini söyledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

Hükümet, Konuralp, AK Parti, Düzce, Politika
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