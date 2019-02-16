Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Özlü, Realkom'da İşçilerle Bir Araya Geldi

Başkan Adayı Özlü, Realkom'da İşçilerle Bir Araya Geldi

29 dakika önce

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek fabrika da incelemelerde bulundu ardından çalışanlarla birlikte yemek yedi.

Başkan Adayı Özlü, Realkom'da İşçilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek fabrika da incelemelerde bulundu ardından çalışanlarla birlikte yemek yedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi, seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan adayı Faruk Özlü, gündüz esnaf ve fabrika ziyaretleri, geceleri ise mahalle ziyaretleri yapıyor.

Özlü bu kapsamda tekstil sektörünün önemli isimlerinden olan Realkom Tekstil Fabrikasını ziyaret ederek etti. Realkom Genel Müdürü Mutlu Kayan tarafından karşılanan Özlü, ilk olarak fabrika hakkında bilgiler aldı. Mutlu Kayan, firmanın dünyaca ünlü markalara üretim yaptıklarını çalışanlarına, üretime ve çevreye yatırım yaparak sürekli kendini güçlendiren bir kurum olduğunu söyledi.

Başkan adayı Özlü, daha sonra işçiler ile bir araya geldi onlarla sohbet etti, birlikte yemek yedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Düzce, Faruk Özlü, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç ABD Başkanı Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı Eser Yenenler'in Evlilik Teklifi Ettiği Sevgilisine Aldığı Tektaş Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Özlü, Realkom'da İşçilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]