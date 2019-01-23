Başkan Adayı Özlü, Terminalde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce
Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü
, Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden 65. Hükümet
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminali esnafı ile bir araya geldi. Terminalde yaşanan sorunlar hakkında bilgiler alan Özlü, sorunların çözümü konusunda söz verdi.
Özellikle ısınma konusunda çok fazla şikayet olduğunu ifade eden Özlü "Terminal esnafımız ile bir araya geldik ve yaşadıkları sorunları dinledik, istişarelerde bulunduk. Isınma temel sorun olmak ile birlikte, terminal esnafı terminale ATM ve mescit istiyorlar. Bunların dışında tüm ilçe ve köy araçlarının terminale gelmesi ve terminalde ki mevcut hareketliliğin artması konusunda da fikir beyan ettiler. Bir rapor hazırlayıp bizlere iletecekler, bizde gerekli çalışmaları yapacağız. Aslında tüm sorunlar bir biri ile ilgili. Ulaşım, trafik, otopark sorunu, terminal ve bağlantı yolları hepsi birbiri ile bağlantı konular. Hazırladığımız ulaşım master programı ile bu sorunları çözeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:54 Kaynak: İHA
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