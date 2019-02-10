Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Özlü Yeni Sanayi'de Renkli Anlar Yaşadı

Başkan Adayı Özlü Yeni Sanayi'de Renkli Anlar Yaşadı

26 dakika önce

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü'nün yeni sanayi sitesi esnafını ziyaretinde renkli anlar yaşandı.

Başkan Adayı Özlü Yeni Sanayi'de Renkli Anlar Yaşadı, System.String[]
65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü'nün yeni sanayi sitesi esnafını ziyaretinde renkli anlar yaşandı.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlün ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in yeni sanayi esnafını ziyareti sırasında renkli anlar yaşandı. Sanayide esnaf olan Rasim Kurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı şiiri okudu. Şiiri çok beğenen Özlü, Keşir ve teşkilat üyeleri desteği için esnafa teşekkür ederken uzun süre alkışladılar. Bir başka esnaf ise Özlü ve Keşir'e " CHP'li adam size oy verecek. Adam belediyede bizi destekleyecek" ifadelerini kullandı. Özlü ile samimiyeti dikkatlerden kaçmayan esnaf ile Özlü'nün konuşması renkli anlara sahne oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:34 Kaynak: İHA

Faruk Özlü, belediye başkan adayı, Hükümet, Düzce, Politika
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