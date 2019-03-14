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Başkan Adayı Özlü, Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Adayı Özlü, Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi esnafını ziyaret etti. Özlü ardından TÜMSİAD Düzce Şubesini ziyaret ederek iş adamları ile istişarelerde bulundu.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi esnafını ziyaret etti.

Özlü, esnaf ziyaretlerin ardından Düzce TÜMSİAD şubesini ziyaret etti. Düzce il ilgili projelerini anlatan Özlü, Düzce'ye yatırım yapacak ve Düzcelilere istihdam sağlayacak herkesin yanında olduğunu ifade ederek "Düzce'de 5 OSB var, bunların hepsini dolduracağız ve 15 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 3-4 firma ile yatırım konusunda söz kestik" dedi.

TÜMSİAD programının ardından Hamidiye Mahallesi'nde düzenlenen Çadır programına katılan Özlü, havai fişek ve meşaleler ile karşılandı.

Burada vatandaşlara projelerini anlatan Özlü'ye sevgi gösterilerinde bulunan mahalle halkı, 31 Mart seçimlerinde destek sözü verdiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

AK Parti, Mustafa Varank, Hükümet, Düzce, Politika
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