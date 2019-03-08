Başkan Adayı Şahbaz: "Bütün Kadın Adaylarımıza Siyasi Kapıları Açtık"

Demokratik Sol Parti (DSP) Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ümit Şahbaz, Kadınlar Günü nedeniyle Büyükçekmeceli kadınlarla bir araya geldi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ümit Şahbaz, Kadınlar Günü nedeniyle Büyükçekmeceli kadınlarla bir araya geldi. Şahbaz, "Bütün kadın adaylarımıza siyasi kapıları açtık" dedi.



DSP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Ümit Şahbaz, 7'den 70'e Barış Manço Parkı'nda Büyükçekmeceli kadınlarla buluştu. Kadınlara karanfil vererek sohbet eden Şahbaz, yaşadıkları sorunları dinledi. İlçedeki diğer siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyaret eden Şahbaz, görevli kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Şahbaz'ın bir sonraki durağı ise Atatürk Düşünce Derneği oldu. Dernek üyeleri ile sohbet eden Şahbaz, hatıra fotoğrafı da çektirdi.



"Bütün kadın adaylarımıza siyasi kapıları açtık"



Ülkemizde kadına şiddet, kadın cinayetlerinden bahsetmenin utanç verici olduğunu dile getiren Şahbaz, "2019 yılına geldiğimizde biz hala ülkemizde kadın cinayetlerinden, kadına uygulanan şiddetten ve kadın haklarından bahsetmemiz utanç verici. Bugün baktığınızda yerel yönetimlerde kadına verilen değer yüzde 3, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ise yüzde 17. Biz Demokratik Sol Parti olarak bütün kadın adaylarımıza siyasi kapıları açtık. Hem belediye başkanlıklarında hem meclis üyeliklerinde yüzde ellini üzerinde kadın adaylarımız var. Kadına uygulanan şiddet içinde Büyükçekmece'de projelerimiz var. Mahallelerimizde kadın koruma evleri açarak kadınlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan adayı Şahbaz, seçim çalışmaları kapsamında bir semt pazarına uğrayıp esnafla sohbet ederek sorunlarını da dinledi. - İSTANBUL

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