Başkan Adayı Saydam'dan Aa'ya Ziyaret

Saadet Partisi Meram
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Saydam Anadolu Ajansı
(AA) Konya
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Saydam ziyarette, seçimi kazanması halinde belediyenin kapılarının her zaman herkese açık olacağını, şeffaf ve adil davranacaklarını söyledi.
Saydam, Meram'ın yeşiliyle, doğasıyla, havasıyla dillere destan bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Meram aslına rücu edecek, Meram'ı tekrar aslına döndüreceğiz, sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Meram'ın "Meram" kalabilmesi için "Su" olmazsa olmazımızdır diyen Saydam, "Meram akan çayıyla Meram'dır. Meram Çayı geçmişte olduğu gibi kesintisiz akacaktır. Meram doğasıyla, havasıyla, içinde barındırdığı farklı hayvan türleriyle eski canlılığına yeniden kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.
AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.