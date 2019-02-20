Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Seçim Çalışmalarını Bırakıp Yaralının Yardımına Koştu

Başkan Adayı Seçim Çalışmalarını Bırakıp Yaralının Yardımına Koştu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadının imdadına Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş yetişti.

Başkan Adayı Seçim Çalışmalarını Bırakıp Yaralının Yardımına Koştu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadının imdadına Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş yetişti. Seçim çalışmalarını bırakıp yaralı kadının yanına giden Ateş, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden 34 FA 4820 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kadriye Kalaycı yaralanırken, yolcu olarak bulunan Dilek Cömert de hafif şekilde yaralandı. O esnada bölgeden geçen polis ekipleri, olay yerine ambulans çağırdı. Bu sırada AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş de kazadan haberdar olur olmaz yaralının yanına koştu. Ateş, yerde yatan Dilek Kalaycı'ya müdahale etti. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekiplerine yaralıyla ilgili bilgi veren Ateş, kadının başından bir an olsun ayrılmadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:20 Kaynak: İHA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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