Başkan adayı senatör Sanders: "Filistinlileri desteklemeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan adayı senatör Sanders: 'Filistinlileri desteklemeliyiz' - Son Dakika

Başkan adayı senatör Sanders: "Filistinlileri desteklemeliyiz"

6 saat önce

ABD'nin İsrail ve Filistin politikasını eleştiren Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD politikasının yalnızca İsrail yanlısı değil, Filistin yanlısı olması gerektiğini de belirtti.

Başkan adayı senatör Sanders:

ABD'nin İsrail ve Filistin politikasını eleştiren Vermont Senatörü Bernie Sanders, ABD politikasının yalnızca İsrail yanlısı değil, Filistin yanlısı olması gerektiğini de belirtti.


ABD'nin 2020'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başkan aday adayı Bernie Sanders, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen canlı yayında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "ırkçı" olarak nitelendirdi. İsrail'in Filistin halkının haklarına saygı duyması gerektiğini açıklayan Sanders, ABD politikası da eleştirerek, Filistin'e destek olunması gerektiğini belirtti.


ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin tartışıldığı bir bölümde "Filistin'e destek olmamız lazım" diyen Sanders, Filistinlilerin güvenli yaşam hakkının olması gerektiğini vurguladı.


Filistin ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirme gerektiğini belirten Sanders "İsrail, ABD'den yılda 3,8 milyar dolar yardım alarak ABD'yi alıyor. İsrail'in bu yardımı istemesini istiyorlarsa. bu paranın bir kısmı da Gazze halkına insani yardım olarak dağıtılmalı" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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