Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Serhat Oğuz Aileden Biri Gibi Karşılanıyor

Başkan Adayı Serhat Oğuz Aileden Biri Gibi Karşılanıyor

47 dakika önce

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Başkan Adayı Serhat Oğuz Aileden Biri Gibi Karşılanıyor, System.String[]
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım" diyerek ev, esnaf ve köy ziyaretlerini sürdüren Oğuz, destek istediği vatandaşlar tarafından aileden biri gibi karşılanıyor.

AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım" anlayışıyla çalışmalarına başlayan Oğuz, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Serhat Oğuz, bu doğrultuda aile, esnaf, ev, sokak ve köy ziyaretleri gerçekleştiriyor. Gece gündüz demeden ziyaretlerini sürdüren Serhat Oğuz, 31 Mart'a kadar ilçedeki tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Bu ziyaretlerinde ilçede gerçekleştireceği projeleri anlatan Serhat Oğuz, vatandaşlardan destek istiyor.

Serhat Oğuz, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Vatandaşlarla sohbet eden Serhat Oğuz, bir ihtiyaçları ya da sıkıntıları olup olmadığını sorarak, isteklerini dinliyor. Ziyaretleri sırasında aileden biri gibi karşılanan Serhat Oğuz, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretleri sırasında vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını da ileten Oğuz'a ziyaretleri sırasında AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı üyeleri de eşlik ediyor.

"Halkımıza projelerimizden bahsediyorum"

Serhat Oğuz, 31 Mart'a kadar durmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu doğrultuda yaklaşık 53 bine yaklaşan nüfuslu ilçemizde 7'den 70'e tüm halkımızla kucaklaşacağım. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağım. Tevazu, samimiyet ve gayretle ziyaretlerimiz sürüyor. Halkımıza projelerimizden bahsediyorum. Onların sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. İnşallah 31 Mart gecesi seçimi kazandıktan sonra da onlarla sürekli birlikte olacağım. Kapımız herkese açık olacak. İlçemizi 53 bin nüfuslu Kahramankazan ailesiyle birlikte yöneteceğiz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Güncel
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