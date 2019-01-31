Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Şimşek'tan Eski Belediye Başkanlarına Ziyaret

Başkan Adayı Şimşek'tan Eski Belediye Başkanlarına Ziyaret

16 dakika önce

MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, eski belediye başkanlarından Erdal Eren ve Cevdet Kara'yı ziyaret etti.

Başkan Adayı Şimşek'tan Eski Belediye Başkanlarına Ziyaret, System.String[]
MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, eski belediye başkanlarından Erdal Eren ve Cevdet Kara'yı ziyaret etti.

Geçmişte ilçeye hizmet eden belediye başkanlarını ziyaret programı kapsamında eski başkanlarından Erdal Eren ve Cevdet Kara ile görüşen Şimşek, tecrübelerinden faydalanmak adına ziyaret etmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Mutlu bir Gölbaşı için sefere çıktıklarını dile getiren Şimşek, "Görüşmelerde kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak adına istişarede bulunduk. Her şey şüphesiz mutlu bir Gölbaşı için. Bunun için de Gölbaşı'mıza emek veren, değer verenlerle el ele ilçemizi geleceğe taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:54 Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, MHP, Cevdet Kara, Erdal Eren, Güncel
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