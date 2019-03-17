Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Sülük'ten Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Başkan Adayı Sülük'ten Birlik ve Beraberlik Çağrısı

1 saat önce

AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, partilerinin reklam panolarına yönelik yapılan saldırılara karşı yaptığı açıklamada "Provokatörlerin ve iftiracıların çığırtkanlıklarına ve ortamı gererek birliğimize karşı ataklar yapanların karşısında olacağız" dedi.

Başkan Adayı Sülük'ten Birlik ve Beraberlik Çağrısı, System.String[]
AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük, partilerinin reklam panolarına yönelik yapılan saldırılara karşı yaptığı açıklamada "Provokatörlerin ve iftiracıların çığırtkanlıklarına ve ortamı gererek birliğimize karşı ataklar yapanların karşısında olacağız" dedi.

Pütürge Belediye Başkan Adayı Sülük'ün reklam panolarına yönelik yapılan saldırılara karşı açıklamada bulunan Başkan Adayı Mikail Sülük, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Pütürge'de bu tür provokatör eylemleri gerçekleştirecek karakterde insanların olmadığına değinen Başkan adayı Mikail Sülük, yapılacak her türlü zararın Pütürge'ye bir şey kazandırmayacağını, el birliği ile bu tür eylemleri gerçekleştirenlerin karşısında mücadele ederek Pütürge'yi kalkındırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin karşısında olanlarla mücadele edeceklerini belirten Başkan Adayı Mikail Sülük, "Provakatörlerin ve iftiracıların çığırtkanlıklarına ve ortamı gererek birliğimize karşı ataklar yapanların karşısında olacağız. Biz dostluğun, hizmetin ve Pütürge'ye yapılacak güzelliklerin yanında olacağız. Ateşe benzinle giden değil Birlik, Dürüstlük, Samimiyet ve Nezaketin adresi olacağız. Bizim kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi kimse bozamaz. Biz, Pütürge için yola çıktık. Pütürge'yi kalkındırmak için bu mücadelenin içerisinde yer aldık" şeklinde konuştu.

Pütürge için kardeşçe, dostça bir tutum içerisinde seçim çalışmalarına devam edeğini belirten Başkan Adayı Mikail Sülük şunları söyledi:

"Ben gelmedim kavga için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim' diyen Yunus Emre'nin izindeyiz ve izinden gideceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, birlikte Pütürge olacağız. Özellikle seçim dönemlerinde türeyen iftira nitelikli bilgi ve belgelerin ve yapılan ithamlar gerçeklerden uzak ve tamamen haksız mesnetlerdir. Zaten bu tür paylaşım yapanlar ile hukuk mücadelemiz başlamıştır. Yine altını çizerek belirtiyorum ki, bu türden eylemlerin ve iftiraların bir Pütürgeli tarafından asla yapılmayacağı türden zavallıca söylemler olduğunu düşünüyorum. Her kim birliğimizi ve beraberliğimizi bozarsa, onların karşısında olacağız. Yırtılan reklam panoları benim veya başka bir partinin adayına ait olabilir, bizler bu seçimi sükunet, barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde sürdürmeye kararlıyız." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

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