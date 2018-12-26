Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Takva'dan İha'ya Ziyaret

Başkan Adayı Takva'dan İha'ya Ziyaret

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret etti.

Başkan Adayı Takva'dan İha'ya Ziyaret, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, İhlas Haber Ajansını (İHA) ziyaret etti.

31 Mart seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdüren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, İHA Van Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında seçim çalışmaları ile ilgili İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'e bilgi aktaran Takva, yapılacak olan projelere değindi. 31 Mart seçimlerinin Van için önem arz ettiğini dile getiren Takva, "Bu seçim, Van'ın seçimi olacak. Yatırımların, hizmetlerin ve umutlu yarınların seçimi olacak. İnanıyorum ki Van halkı; hizmet için, yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için, huzurlu ve mutlu yarınlar için, istihdam için ve özellikle Van'ın hak ettiği yere gelmesi için oyunu sandığa yansıtacak. Ben bu anlamda Van için, Van halkı için, partimiz için güzel ve iyi neticeli bir seçim olacağını düşünüyorum" dedi.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, Başkan Takva'ya başarılar dileyerek, ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Başkan Takva'ya ziyaretlerinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan ve partililer eşlik etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:50 Kaynak: İHA

Necdet Takva, belediye başkan adayı, Van, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararı Verdi! Güvenlik Korucularına Aylık 135 TL Ek Tazminat Ödenecek Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın

Türk Hackerlar, Yunan Dışişleri Bakanlığının Sitesini Hackledi Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:50:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Takva'dan İha'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]