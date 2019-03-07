Başkan Adayı Toprak'tan Aa'ya Ziyaret
48 dakika önce
Saadet Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Sinan Toprak ve beraberindeki heyet Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Saadet Partisi Karatay
Belediye Başkan Adayı Sinan Toprak
ve beraberindeki heyet Anadolu Ajansı
(AA) Konya
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Toprak ziyarette, Karatay için en büyük sorunlardan birinin hava kirliliği olduğunu ve gün geçtikçe insan sağlığını tehdit eder bir boyut kazandığını söyledi.
Toprak, seçilmeleri durumunda Karatay'ın temiz havasına tekrar kavuşacağını dile getirerek,"Hava kirliliğine sebep olan ısınma, trafik ve üretim tesislerinin hava kirliliğine etkisi tespit edilerek, soruna yönelik çözümlerin acil üretilmesi ve tatbiki sağlanacak." dedi.
Toprak, tarımda istihdamın önemine dikkati çekerek, tarımsal ve hayvansal ürünler için iki ayrı tarım organize sanayi bölgesi kuracaklarını ve böylelikle köylerin göç veren değil göç alan bölgeler haline geleceğini ifade etti.
AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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