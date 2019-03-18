Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Trafik Polisi Olunca Sürücüler Ceza Değil Tatlı Yedi

Başkan Adayı Trafik Polisi Olunca Sürücüler Ceza Değil Tatlı Yedi

1 saat önce

Başkan adayı trafik polisi olunca sürücüler ceza değil tatlı yedi Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği giydi sürücülere tatlı ikram ettiKAHRAMANMARAŞ - Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği...

Başkan adayı trafik polisi olunca sürücüler ceza değil tatlı yedi
Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği giydi sürücülere tatlı ikram etti

KAHRAMANMARAŞ - Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği giydi sürücülere tatlı ikram etti
Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık'ı makamında ziyaret ederek, bölgede yaşanan son gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında polis memurlarıyla sohbet eden Mehmet Gürbüz, daha sonra polis yeleği giydi, trafik ekipleriyle denetime çıktı.
Kontrol noktalarında kurallara uyan sürücüleri tebrik eden Mehmet Gürbüz, bazı ihmalkar davranan sürücüleri de uyararak tatlı ikram etti. Kontrol noktasında denetime takılan asker adayına yakın ilgi gösteren Gürbüz ve beraberindekiler, 'En büyük asker bizim asker' sloganı attı.
Karşılarında belediye başkan adayını gören sürücüler ise, tatlı ikramından dolayı Mehmet Gürbüz'e teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

AK Parti, Polis, Mehmet Gürbüz, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedensel Engelli Kuruyemişçiyi, Önce Bıçakladı Sonra Boğazını Kesti AK Parti'nin Adayı Seyit Onbaşı'nın Adını Unuttu: Çavuşun Adı Neydi Ya İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Cumhur İttifakı'nın Erdemli Adayı: Mahalle P...i Gibi Dedikodu Yapmayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Trafik Polisi Olunca Sürücüler Ceza Değil Tatlı Yedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]