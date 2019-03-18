Başkan Adayı Trafik Polisi Olunca Sürücüler Ceza Değil Tatlı Yedi

Başkan adayı trafik polisi olunca sürücüler ceza değil tatlı yedi Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği giydi sürücülere tatlı ikram ettiKAHRAMANMARAŞ - Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği...

Başkan adayı trafik polisi olunca sürücüler ceza değil tatlı yedi

Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği giydi sürücülere tatlı ikram etti



KAHRAMANMARAŞ - Cumhur İttifakı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, polis yeleği giydi sürücülere tatlı ikram etti

Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık'ı makamında ziyaret ederek, bölgede yaşanan son gelişmeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında polis memurlarıyla sohbet eden Mehmet Gürbüz, daha sonra polis yeleği giydi, trafik ekipleriyle denetime çıktı.

Kontrol noktalarında kurallara uyan sürücüleri tebrik eden Mehmet Gürbüz, bazı ihmalkar davranan sürücüleri de uyararak tatlı ikram etti. Kontrol noktasında denetime takılan asker adayına yakın ilgi gösteren Gürbüz ve beraberindekiler, 'En büyük asker bizim asker' sloganı attı.

Karşılarında belediye başkan adayını gören sürücüler ise, tatlı ikramından dolayı Mehmet Gürbüz'e teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular.

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