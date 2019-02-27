Başkan Adayı Trene Binip Talepleri Dinledi

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Mersin-Adana seferi yapan trene binerek, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Mersin-Adana seferi yapan trene binerek, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Tuna, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Mersin-Adana arasında sefer yapan bir trene binerek, vatandaşlarla selamlaştı.



Yolcuların talep ve sorunları dinleyen Tuna, projelerini anlattı.



Tuna, buradaki konuşmasında, kentin sorunlarını toplumun her kesiminden görüş alarak çözeceklerini belirterek, "Yatırımlarımızın odağında insan olan bir anlayışla çalışacağız ve bu anlayışla doğru projelerin altına imza atacağız." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı

Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu

Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok

Müslüm Filmi, Müslüm Gürses'in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Yeniden Vizyona Girecek