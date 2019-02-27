Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Trene Binip Talepleri Dinledi

Başkan Adayı Trene Binip Talepleri Dinledi

1 saat önce

MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Mersin-Adana seferi yapan trene binerek, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Başkan Adayı Trene Binip Talepleri Dinledi, System.String[]
MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Mersin-Adana seferi yapan trene binerek, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Tuna, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Mersin-Adana arasında sefer yapan bir trene binerek, vatandaşlarla selamlaştı.

Yolcuların talep ve sorunları dinleyen Tuna, projelerini anlattı.

Tuna, buradaki konuşmasında, kentin sorunlarını toplumun her kesiminden görüş alarak çözeceklerini belirterek, "Yatırımlarımızın odağında insan olan bir anlayışla çalışacağız ve bu anlayışla doğru projelerin altına imza atacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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