Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Tuç'tan Başkan Bakıcı'ya Ziyaret

Başkan Adayı Tuç'tan Başkan Bakıcı'ya Ziyaret

2 saat önce

Eskişehir AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi.

Başkan Adayı Tuç'tan Başkan Bakıcı'ya Ziyaret, System.String[]
Eskişehir AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, Başkan Bakıcı'yı makamında ziyaret etti. Bozüyük'teki belediye faaliyetleri, yatırımlar, yeni dönemde yapılması planlanan projeler ve seçim süreci gibi konularda sohbet eden ikili fikir alışverişinde bulundu. Başkan adayı Hasan Tuç samimi bir ortamda gerçekleştirilen sohbetin ardından misafirperverliği nedeni ile Başkan Bakıcı'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyaretin ardından kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Bakıcı da "Eskişehir AK Parti Tepebaşı Belediye Başkanı Adayı Hasan Tuç'u makamımızda ağırladık. Seçim dönemini beraber değerlendirip istişare ettik" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Eskişehir, Bozüyük, belediye başkan adayı, Hasan Tuç, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:57:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Tuç'tan Başkan Bakıcı'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]